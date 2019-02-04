شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تناقش اليوم مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم، الاثنين، برئاسة النائب هشام الشعينى، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى زراعة الأرز بمحافظات الدلتا. ومن جانبه، قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة لـ" الخليج 365" إن مشروع قانون نقابة الفلاحين من القوانين الهامة التى تحرص اللجنة على الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لما له من أهمية للفلاح المصرى ومستقبل الزراعة بشكل عام وأنه سيجعل للفلاح صوت مسموع فى كافة المناسبات والمحافل والقضايا والتشريعات التى تخص الزراعة المصرية ويجعله شريك أساسى فى صنع القرار .

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