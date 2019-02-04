رياضة البرلمان تناقش إعفاء ذوى الاحتياجات من رسوم استغلال الملاعب الرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة أبرزها طلب بشأن إعفاء الشباب من ذوى الإعاقة ( الصم وضعاف السمع) من الرسوم المقررة لاستغلال الملاعب الرياضية بمراكز الشباب.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها أيضا طلب مقدم من النائب أحمد أبو علم، بشأن استكمال تنجيل مراكز الشباب بمركز أبو تيج – محافظة أسيوط.
وتنظر اللجنة فى طلب بشأن عدم البدء في تنجيل ملعب الري بقناطر أدفينا – مركز رشيد – محافظة البحيرة، وأخيرا طلب حول مطالبة المديريات لمراكز الشباب في القرى والنجوع لمبلغ 1000 جنيه كحد أدني من استخدام الملاعب، حيث إن معظم مراكز الشباب لا تستطيع الدفع.
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