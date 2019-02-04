شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو صدقى يوضح سبب تأخر الموافقة على مشروع قانون "السياحة الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة مشروع قانون السياحة الصحية، يوم الثلاثاء، في اجتماع ستعقده برئاسته، للانتهاء من المواد الخلافية فى مواد مشروع القانون.

وأضاف "صدقى" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن المادتين 5 ، 22 ، هما من أرجأتهم اللجنة للنقاش، الأولى متعلقة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للسياحة العلاجية، خاصة وأن وزارة البيئة قدمت تصور للجنة، واللجنة لديها تصور آخر، لافتاً إلى أنه قد يحدث دمج بين المقترحين.

وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إلى أن المادة 22 ، خاصة بالعقوبات، تضم بنود مثل مخالفة الاشتراطات، أو إفشاء أسرار المرضى ومتلقى الخدمة، ومخالفة معايير الجودة.