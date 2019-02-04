غرامة وعقوبات تصل للحبس.. تفاصيل قانون المرور الجديد قبل إقراره

مصراوي - كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المرور الجديد قريبًا، وتضمن اجتماع اللجنة أمس الأحد، مراجعة ما تم مناقشته من قبل من خلال اللجان المشتركة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، على أن يتم العمل به بعد عامين أو ثلاثة.

وأضاف دسوقي، في بيان، أمس الأحد، أن قانون المرور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الحازمة على سائقي النقل الثقيل كمراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق.

وتابع عضو...