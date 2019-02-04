صدى البلد - شريف سيد
وصف الحقوقي والمعارض القطري جابر آل كحلة المري ما قام به أمير قطر تميم بن حمد ضد قائد المنتخب القطري أثناء مراسم الاحتفال بأنه يعبر عن الأنانية والتعالي من قبل تميم.
وكتب المري في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "تميم يبعد ألاعب القطري صاحب الإنجاز بطريقة همجية و غير حضارية ليقرب شقيقة جاسم من أجل التصوير الجماعي".
وتابع: "هذه المعاملة الحقيقية للقطريين من قبل الحكومة وهذا هرمها امام العالم يكشف التعامل الحقيقي للأنانية والتعالي".
وكان أمير قطر قد أهان قائد منتخب قطر لكرة القدم، وذلك...
كانت هذه تفاصيل خبر معارض قطري يعلق على إهانة تميم لقائد المنتخب: أنانية وتعالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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