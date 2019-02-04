حقيقة السماح للمطاعم بتقديم المشروبات الكحولية بالسعودية

صدى البلد - شريف سيد
كشفت صحيفة سبق السعودية الإلكترونية عن أن الخطاب المتداول عن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق حول إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر، خطاب مفبرك مزور.
وقالت الصحيفة إن طريقة تزوير الخطاب واضحة، وبإمكان أي شخص اكتشافها؛ وذلك من خلال كتابة "سعادة" وزير الداخلية، بدلًا من كلمة "سمو" وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية.
وشددت المصادر على أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.
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