أكد وزير الإعلام جمال الجراح خلال التسلم والتسليم في وزارة الإعلام بينه وبين الوزير السابق ملحم الرياشي أن "المؤسسات الإعلامية والصحف الكبرى والمحطات تعاني بشكل كبيرة"، لافتا الى انه "لا بد من وضع استراتيجية للمعالجة وإعادة المكانة التي يستحقها الاعلاميين".
وشدد الجراح على أن "أمامنا تحديات كبيرة نتيجة التطور التكنولوجي وعلينا مواكبة ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح خلال التسلم والتسليم بوزارة الإعلام: أمامنا تحديات كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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