الحواط: لبنان يتخلّى عن أدواره بفعل سوء الادارة لدى القيّمين على شؤونه

رأى النائب ​زياد الحواط​ أن ​لبنان​ يتخلّى عن أدواره الواحد تلو الآخر بفعل سوء الادارة لدى القيّمين على شؤونه. ولفت في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي الى ان ​الامارات​ تلعب اليوم بفضل الارادة الحكيمة والصادقة والمخلصة لحكامها الوطنيين الدور الطبيعي الذي كان يمكن أن يلعبه لبنان كوطن للتسامح والحوار بين الأديان. وقال: أداء قادة الامارات يستحق التقدير والتهنئة.

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