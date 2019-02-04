شعبة المعلومات توقف سارق 40 مليون ليرة من قصر عدل طرابلس

أوقفت ​شعبة المعلومات​ في ​طرابلس​ المدعو م.خ.ع إثر قيامه بسرقة مبلغ يقارب الأربعين مليون ليرة من عدد من أقلام محاكم ​قصر العدل​ بعد أن دخل اليها فجر الأحد وقام بسرقة المبلغ. ويعمل الموقوف في تنظيفات قصر العدل.

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