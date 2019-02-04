رئيس الحكومة العراقية بحث مع بوغدانوف الملفات المشتركة بين البلدين

استقبل رئيس ​الحكومة العراقية​، عادل عبد المھدي، المبعوث الخاص للرئیس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ​ميخائيل بوغدانوف​ وبحثا الملفات المشتركة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية.

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