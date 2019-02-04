قوى الامن: توقيف شخصين سرقا منزل كاهن رعية عجلتون

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 24/1/2019 أقدم مجهولان على دخول منزل كاهن رعية ​عجلتون​ قرب الكنيسة وقاما باحتجازه داخل حمّام المنزل، ثم سرقا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبلغ 21 مليون ليرة لبنانية وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ إجراءاتها الميدانية والإستعلامية، وتمكنت من تحديد هوية الفاعِلَين، وهما م. ص. من مواليد عام 1973 لبناني ور. ي. من مواليد عام 1984 لبناني وتبين أنهما من أصحاب السوابق الجرمية في جرائم السرقة و​المخدرات​، وأن الاول مطلوب بموجب عدة ملاحقات قضائية بجرم سرقة، وكان أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي قد تداول سابقاً صوره في أثناء تنفيذه عمليات سرقة من محال تجارية في ​محافظة جبل لبنان​ و بتاريخ 31/1/2019 ونتيجةً للرصد والمراقبة، نفذت القوة الخاصة في الشعبة عملية نوعية ومتزامنة، اسفرت عن توقيف الأول في مدينة عالية، على متن السيارة المستخدمة في عملية السرقة، وضُبط بحوزته مسدس حربي ومبلغ مالي ومصاغ ذهبي بقيمة حوالي عشرة ملايين ليرة لبنانية من المسروقات وأوقف الثاني في محلة ​البوشرية​ وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، كما اعترف الأول بارتكابه أكثر من مئتي ​عملية سرقة​ هواتف خلوية من داخل محال تجارية في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، وذلك بعد إخلاء سبيله من السجن منذ 6 أشهر، وقام ببيع المسروقات الى أصحاب المحال التجارية في محلة ​برج حمود​، وأن السيارة التي ضبطت معه سبق أن قام بسرقتها منذ حوالي 4 أشهر مستخدماً إياها في عمليات السرقة وأجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".