حبشي بارك للبنانيين ولادة الحكومة: لايلاء اهمية كبيرة للمجال التربوي

بارك عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب انطوان حبشي للبنانيين ولادة ​الحكومة​ كما يتمنى للوزراء التوفيق في وزاراتهم من خلال تحقيق اهدافهم خدمة للوطن ومواطنيه. وتمنى النائب حبشي على الحكومة الجديدة، في جلستها الأولى، ايلاء اهمية كبيرة للمجال التربوي والالتفات بشكل خاص الى ملف ​الجامعة اللبنانية​ والمبادرة الى تعيين بديل عن رئيس الجامعة اللبنانية الحالي ​فؤاد أيوب​، بعد الأزمة الطائفية التي عصفت في الفترة الأخيرة بهذه المؤسسة العامة، وتحديداً من خلال تصرفات ايوب التي عرّت هذا الصرح العريق الذي لطالما عُرف باحترامه لحرية الرأي وتطبيقه القوانين، عبر تغليب الطائفية على المناقبية والانتماءات الضيقة على الكفاءة

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