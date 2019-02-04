جرمانوس أمر بترك المراقب الجمركي نادر رهن التحقيق بموضوع اشكال المطار

أمر مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، بترك المراقب الجمركي ​نادر نادر​ رهن التحقيق، بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجريت معه في موضوع التضارب الذي وقع بين العناصر الأمنية داخل حرم ​مطار بيروت الدولي​. وقرر احالته على مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية بعد ان ضبط بحوزته مبلغ نقدي كبير قدره 4500 ​دولار​ اميركي وثلاثة ملايين و500 الف ليرة لبنانية، وتوفر شبهة تدور حول قيام موظفين في المطار بشراء بضائع من المنطقة الحرة وبيعها في السوق المحلي.

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