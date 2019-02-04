المطران درويش جال على الوزراء البقاعيين مهنئاً

قام رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ بجولة على الوزراء البقاعيين الجدد للهنئة بتعيينهم في مناصبهم، بدأها بزيارة وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ في مركز قيادة ​حركة امل​ اقليم البقاع، حيث كان في استقباله رئيس الهيئة التنفيذية ل​حركة أمل​ ​مصطفى الفوعاني​، المسؤول التنظيمي لقيادة إقليم البقاع أسعد جعفر،مسؤول العلاقات العامة في الإقليم خالد ابو حمدان.

وهنأ المطران درويش اللقيس، قائلا: "أحببنا ان نكون اول المهنئين لمعالي الوزير، اهنئ ​لبنان​ وأهنئ الإخوة في حركة امل واهنئ معالي الوزير بهذا المنصب وزيراً للزراعة، ونحن في البقاع ننتظر ان تكون الزراعة من اولويات الإقتصاد وهذا يتحقق بهمة معالي الوزير، اغتنم الفرصة لأتوجه بالشكر لمعالي الوزير ​غازي زعيتر​ الذي هو أخ وصديق، ونشكره على كل جهوده في ​وزارة الزراعة​ ومعالي الوزير اللقيس، نشكرك على الإستقبال ونتمنى لك النجاح في الوزارة، وانا أكيد انه لديك القدرة والحكمة لتكون وزارة الزراعة من اولويات عملك وأولويات ​الإقتصاد اللبناني​".

ثم انتقل الى مركز ​عمر المختار​ في بلدة الخيارة في ​البقاع الغربي​ حيث زار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ مهنئاً، وكانت جولة افق في الأوضاع العامة في البلاد وما ينتظره ​اللبنانيون​ من هذه ​الحكومة​.

ختام الجولة كانت بزيارة لمنزل وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، حيث رافق سيادته وفد من كهنة الأبرشية، وممثلين عن المجلس الأبرشي العام و​لجنة المرأة​ واللجان العاملة في الأبرشية، وكان في استقبال سيادته الى جانب الوزير جريصاتي، والده القاضي جوزف جريصاتي المدير العام السابق ل​رئاسة الجمهورية​ ووالدته القاضية ارليت جريصاتي وأفراد العائلة والأقارب.