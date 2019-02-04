سكرية: علاج الضائقة الاقتصادية لا تكون باللجوء الى زراعة المخدرات

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​الوليد سكرية​ في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أنه "ضد زراعة ​المخدرات​"، مشيرا الى انه "ليست كل منطقة ​بعلبك​ تعمد الى زراعتها".

وشدد سكرية على أن " علاج الضائقة الاقتصادية لا تكون باللجوء الى زراعة المخدرات".