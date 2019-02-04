سكرية: علاج الضائقة الاقتصادية لا تكون باللجوء الى زراعة المخدرات

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الوليد سكرية في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود أنه "ضد زراعة المخدرات"، مشيرا الى انه "ليست كل منطقة بعلبك تعمد الى زراعتها".
وشدد سكرية على أن " علاج الضائقة الاقتصادية لا تكون باللجوء الى زراعة المخدرات".
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