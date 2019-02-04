نفت ​النيابة العامة العسكرية​ ما ورد في احدى الصحف تحت عنوان "جنبلاط يغطي رامي القنبلة على الجديد"، مؤكدة ان "الإستنابة التي سطرها مفوض ​الحكومة​ القاضي ​بيتر جرمانوس​ يوم السبت الماضي بشأن إلقاء قنبلة على الجديد تشمل كل ​الأجهزة الأمنية​ كانت وما زالت تشمل كافة الأجهزة الأمنية بما فيها ​مخابرات الجيش​، ولم يحصر التحقيق بجهاز واحد كما ورد في الخبر المشار اليه".

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العسكرية:الاستنابة القضائية بشأن إلقاء قنبلة على الجديد تشمل كل الأجهزة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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