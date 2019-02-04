جابر: هناك صحوة في مجلس النواب لناحية تعزيز الرقابة

اشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​ إلى اننا "لا نشرّع الممنوع اي ​حشيشة الكيف​"، لافتا الى أن "اقتراح القانون هو ان تتم زراعة صنف من ​الحشيشة​ للاستفادة منها في الاستعمالات الطبية"، مشيرا الى ان "الرهان اليوم هو ان يصبح هناك تغيير في القرار السياسي".

وفي حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود اوضح جابر انه "لدينا خوف من عدم تطبيق القانون وانا كنائب واجبي التشريع ولكن المكشلة هي بعدم المراقبة والمتابعة ومشكلتنا الاساسية هي عدم تطبيق القوانين"، لافتا الى ان "هناك صحوة في ​مجلس النواب​ لناحية تعزيز الرقابة".

ولفت جابر الى ان "هناك 45 الف دونم من الحشيشة المزروعة في لبنان ويجب اعطاء المزارع بديل قانوني وخلق صناعة المواد الخام التي تستعمل في الادوية ، كما يجب تعزيز الدور الرقابي".