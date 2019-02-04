دورية من أمن الدولة داهمت مستودعا لتصنيع المواد الغذائية في البقاع

داهمت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة بحضور مندوب من وزارة الإقتصاد ، معملاً ومستودعاً لتصنيع المواد الغذائيّة في البقاع يعود للسوري (أحمد.غ)، وتبيّن وجود مخالفات عديدة وعدم التزام بالنظافة والشروط البيئية والصحيّة والقانونية.
بمراجعة المحامي العام الإستئنافي في البقاع أشار بضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية لعدم صلاحيتها وإستيفائها أي شروط صحيّة، وترك صاحب المعمل رهن التحقيق لتسوية وضعه القانوني والتعهد بالقيام بكافة الإجراءات والتصليحات اللازمة داخل المعمل والتزامه بكافة الشروط التي تضمن سلامة الغذاء.
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