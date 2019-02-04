لحام هنأ الرئيس عون والحريري وبري بتشكيل الحكومة

وجه بطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك سابقاً ​البطريرك غريغوريوس الثالث لحام​ برسالة تهنئة بمناسبة التشكيلة الحكومية الجديدة الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، جاء فيها: في عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل الذي يدعى "عيد اللقاء" أحب أن أهنئ الحكومة الجديدة. وأدعوهم إلى اللقاء فيما بينهم لأجل تحقيق أهداف الوزارة وآمال الشعب. أدعوهم إلى اللقاء مع الشعب وإلى الاستماع إلى مطالبهم وأن يفتحوا عيونهم وآذانهم لكي يروا ويسمعوا".

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