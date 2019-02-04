أبو فاعور لباسيل:عليه وقف الهرطقة

أكد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ خلال تسلُّمه ​وزارة الصناعة​ من الوزير السابق ​حسين الحاج حسن​ أنه "نأتي لنكمل العمل والصناعة والقطاعات الانتاجية منكوبة لان ليس هناك تفكيراً جدياً لدعم القطاعات ونريد حماية ورعاية ودعم الصناعة اللبنانية". وأضاف "كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عن الطقطقة نرد عليه "اذا بدنا نطقطق ما منطقطق عالطناجر" وعليه وقف الهرطقة".

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