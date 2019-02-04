شانتال سركيس: سنتوقف على كل نقطة وفاصلة من البيان الوزاري

لفتت الأمينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" ​شانتال سركيس​، الى أن "البيان الوزاري التزام من قبل الوزراء و​الحكومة​ ونحن كـ"قوات" منكبّون جداً على البيان ونحن مسؤولون عن كلمتنا وسنتوقف على كل نقطة وفاصلة من البيان"، مشددة على أنه "لدينا كل الحق بالرفض والموافقة بهدف التحسين ولم نعمل طيلة هذه الفترة لولا الأولويات لأن البلد بحاجة إلى أمور كثيرة ونحن كـ"قوات" منكبون بشكل جدّي بحسب الأولويات وقررنا مواجهة التحديات أهمها الاقتصادية والمالية".

وأوضحت سركيس في حديث اذاعي أنه "ابتداءً من الأربعاء سنبدأ ورش عمل أسبوعية مع خبراء متخصصين لإنقاذ الوضع الماليّ والدخول إلى الحكومة بطروحات عملية وستكون هذه الورش ورقة عملنا داخل الحكومة وستتناول حتى أجهزة الرقابة وسنعمل على ورشة عمل متخصصة باستقلالية ​القضاء​"، مشيرة الى أن "التركيبة الحكومية هذه المرّة مختلفة عن السابق ولكن هناك اصطفافات عمودية في القطاعات الحيويّة التي تتطلب إصلاحات وأتصوّر ان المسؤولين يدركون تماماً جديّة الوضع".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شهادات والاستحقاق الانتخابية كان أكي شهادة لنا"، معربة عن أسفها "لما آلت إليه الأمور بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ الذي بلغ ذروته هذه المرّة".

ورأت أن "الأمور ستحلّ بين الجانبين لأن هناك ارتباط وثيق بينهما في السياسية"، كاشفة أن "الحزب التقدمي الإشتراكي عرض علينا ورقة العمل التي عمل عليها ونحن نؤيد مضمونها ونتلاقى مع الاشتراكي في أمور عديدة".