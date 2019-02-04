توجه وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللبنانيين بالقول: "همومكم البيئية ومخاوفكم هي همومي ومخاوفي... اقرأها، واسمعها ... امهلوني بعض الوقت كي اتقدم بالحلول المناسبة والخطط الملائمة".

كانت هذه تفاصيل خبر فادي جريصاتي للبنانيين: امهلوني بعض الوقت كي اتقدم بالحلول المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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