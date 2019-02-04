لودريان: غوايدو يملك الشرعية لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ​جون إيف لودريان​ أن رئيس برلمان ​فنزويلا​ ​خوان غوايدو​ "يملك الشرعية لإجراء ​انتخابات​ رئاسية في فنزويلا. وأمهلت عدة دول أوروبية في طليعتها ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​المملكة المتحدة​ و​إسبانيا​ مادور حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، مهددة بالاعتراف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة. وقال لودريان بهذا الصدد متحدثا لإذاعة "فرانس إنتر" "سنتشاور مع أصدقائنا الأوروبيين اليوم".

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