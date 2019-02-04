وصل ​البابا فرنسيس​ إلى قصر الرئاسة في ​أبو ظبي​ حيث يقام له استقبال رسمي بحضور ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.، وسيكون للبابا لقاء خاص مع اعضاء مجلس الحكماء المسلمين في مسجد الشيخ زايد الكبير.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول البابا فرنسيس إلى قصر الرئاسة في أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.