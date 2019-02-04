مسؤول ياباني: نتفهم تعليق واشنطن العمل بمعاهدة الصواريخ مع موسكو

أعرب سكرتير عام الحكومة ​اليابان​ية يوسيتايد سوجا عن "تفهّم اليابان لدوافع ​واشنطن​ بتعليقها العمل بمعاهدة ​الصواريخ​ المبرمة مع ​موسكو​"، مشيرا إلى "قلق ​طوكيو​ عموما لتداعيات هذه الخطوة"، لافتاً إلى أن "المعاهدة لعبت دورا تاريخيا في الحد من التسلح ونعتبر إنهاء عملها، أمرا غير مرغوب فيه".

وأشار إلى أن "طوكيو يمكنها تفهّم جوهر المشكلة التي دفعت ​الولايات المتحدة​ إلى إعلان قرارها".