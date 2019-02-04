أعرب سكرتير عام الحكومة اليابانية يوسيتايد سوجا عن "تفهّم اليابان لدوافع واشنطن بتعليقها العمل بمعاهدة الصواريخ المبرمة مع موسكو"، مشيرا إلى "قلق طوكيو عموما لتداعيات هذه الخطوة"، لافتاً إلى أن "المعاهدة لعبت دورا تاريخيا في الحد من التسلح ونعتبر إنهاء عملها، أمرا غير مرغوب فيه".
وأشار إلى أن "طوكيو يمكنها تفهّم جوهر المشكلة التي دفعت الولايات المتحدة إلى إعلان قرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ياباني: نتفهم تعليق واشنطن العمل بمعاهدة الصواريخ مع موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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