ذكرت صحيفة "التايمز" أن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجون ستحذر من أن بريطانيا "ليست مستعدة بعد للخروج من الاتحاد الأوروبى خلال شهرين".
وستستغل سترجون كلمة ستلقيها فى جامعة جورجتاون فى واشنطن اليوم للدعوة مجددا لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وستقول إن الوضع قد أثبت أن مصالح اسكتلندا لم تخدم بشكل صحيح من خلال البقاء في المملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء اسكتلندا: بريطانيا غير مستعدة لبريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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