رئيسة وزراء اسكتلندا: بريطانيا غير مستعدة لبريكست

ذكرت صحيفة "التايمز" أن رئيسة وزراء ​اسكتلندا​ نيكولا سترجون ستحذر من أن ​بريطانيا​ "ليست مستعدة بعد للخروج من الاتحاد الأوروبى خلال شهرين".

وستستغل سترجون كلمة ستلقيها فى جامعة جورجتاون فى ​واشنطن​ اليوم للدعوة مجددا لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وستقول إن الوضع قد أثبت أن مصالح اسكتلندا لم تخدم بشكل صحيح من خلال البقاء في ​المملكة المتحدة​.