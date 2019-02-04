لافروف: تشكيل اللجنة الدستورية السورية قارب على الانتهاء

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء"، مشيراً إلى أنه "بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره ​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​ مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر ​الحوار الوطني​ السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء".

كما أشار لافروف إلى أن "القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​ والإيراني ​حسن روحاني​ حول ​سوريا​، ستعقد في الـ14 من شباط في ​سوتشي الروسية​".