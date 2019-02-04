صالحي: ايران في الوقت الحالي تصدر الصيدلية النووية إلى أكثر من عشر دول

لفت رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية ​علي أكبر صالحي​ إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحالي تصدر الصيدلية النووية إلى أكثر من عشر دول".

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