قرقاش: الامارات تتميز عمّن يستقبل مفتي العنف والإرهاب

أكد وزير الدولة ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، أن "​الامارات​ باستضافة شيخ ​الأزهر​ وبابا ​الفاتيكان​، إنما تتميز عمّن يستقبل مفتي ​العنف​ و​الإرهاب​"، مشيراً إلى أن "هناك فارقا كبيرا بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ويصدر فتاوى تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار ​المحبة​ والتواصل".

واعتبر قرقاش أنه "لزيارة ​البابا فرانسيس​ وشيخ الأزهر قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها الإمارات صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر باختلاف دياناتهم وثقافاتهم".