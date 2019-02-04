قرقاش: الامارات تتميز عمّن يستقبل مفتي العنف والإرهاب

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن "الامارات باستضافة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، إنما تتميز عمّن يستقبل مفتي العنف والإرهاب"، مشيراً إلى أن "هناك فارقا كبيرا بين من يستضيف مفتي العنف والإرهاب ويصدر فتاوى تبرر استهداف المدنيين، ومن يستضيف بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في حوار المحبة والتواصل".
واعتبر قرقاش أنه "لزيارة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر قيمة إنسانية عظيمة تضيف بها الإمارات صفحة جديدة في تاريخ التآخي والتسامح بين البشر باختلاف دياناتهم وثقافاتهم".
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