الاناضول: السلطات التركية تضبط 49 مهاجرا غير نظامي

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "قوات ​خفر السواحل​ التركية ضبطت 49 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون عبور ​تركيا​ باتجاه ​أوروبا​، بشكل غير قانوني"، موضحةً أن "فرق الدرك وقوات حرس الحدود ضبطت مهاجرين غير نظاميين في قارب مطاطي قرب سواحل ولاية أيدين".

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