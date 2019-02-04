ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 125 قتيلا

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، ارتفاع حصيلة انفجار أنبوب نفط بوسط البلاد في كانون الثاني، الى 125 قتيلا فيما لا يزال عدد من الضحايا في المستشفيات
واشتعلت النيران في 18 كانون الثاني في أنبوب نفط في تلاويليلبان على بعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو بعدما قام لصوص بثقبه لسرقة محروقات. وجذب هذا التسرب حوالى 700 من سكان البلدة الذين تهافتوا على جمع الوقود ففاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.
وتوفي 68 من الضحايا في موقع الكارثة و57 في المستشفى. وكان 22 شخصا لا يزالون في المستشفيات الأحد لإصابات متفاوتة الخطورة، وبعضهم مصابون بحروق في 80 في المئة من أجسادهم أو أكثر حتى.
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