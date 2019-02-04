اليوم.. انطلاق منتدى الاستثمار المصري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الاستثمار المصري الألماني، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وبيتر ألتماير الوزير الألماني الاتحادي للاقتصاد والطاقة. ويهدف المنتدى إلى زيادة التبادل التجاري وبحث سبل التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال في البلدين.

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