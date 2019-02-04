8 أفكار عصرية لاختيار كرسي المكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

الكرسي من أهم ديكورات المكتب المنزلي أو مكتب العمل، ويجب اختيار الكرسي المناسب الذي يتوافق مع المفهوم العام للديكور ويوفر الراحة المطلوبة.

وفيما يلي مجموعة من الأفكار العصرية لاختيار كرسي المكتب، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- كرسي أنيق وبظهر مرتفع يوفر الشعور بالراحة الكاملة أثناء العمل:

2- كرسي بشكل فريد من الفور يمنحك الشعور بالدفء في الأجواء الباردة:

3- نموذج آخر لكرسي بظهر مرتفع مع ارجل خشبية مشابه للأرائك:

4- كرسي صغير بتصميم من وحي العصور الوسطى مع أرجل خشبية:

5- تصميم مريح آخر يجمع بين الأصالة والحداثة مع إمكانية الحركة للكرسي:

6- تصاميم مميزة لمجموعة من الكراسي الغريبة على شكل كرات من الصوف:

7- كرسي دائري دوار مزود بقاعدة سميكة من الاسفنج لمزيد من الراحة أثناء العمل:

8- تصميم آخر للكراسي المتحركة مصنوعة من البلاستيك: