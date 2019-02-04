لندن ونويدا، الهند-الاثنين 4 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بيزنس واير)—تمت تسمية "إتش سي إل تكنولوجيز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، أكبر صاحب عمل في المملكة المتحدة للسنة الثالثة عشرة على التوالي، وذلك تقديراً لمشاركة الموظفين الأفضل في فئتها وممارسات الأفراد. ويمنح معهد كبار أرباب العمل Top Employers Institute التقدير لأصحاب العمل الرائدين في جميع أنحاء العالم ؛ الذين يوفرون ظروف ممتازة للموظفين ، ويساهمون في تنمية وتطوير المواهب على جميع مستويات المؤسسة ، والذين يسعون جاهدين لتحسين ممارسات التوظيف باستمرار.

يُعتبر معهد كبار أرباب العمل سلطة عالمية في الاعتراف بالتميّز بممارسات الأفراد. منذ تأسيسه قبل أكثر من 25 عامًا ، أصدر المعهد شهادات لأكثر من 1500 مؤسسة في 118 بلدًا. ويؤثر أصحاب العمل الكبار المعتمدون بشكل إيجابي على حياة أكثر من ستة ملايين موظف حول العالم. وقد نجحت "إتش سي إل" HCL في تحقيق المعايير المطلوبة لنيل الشهادة بعد تقييم استراتيجيتها للمواهب ، وتخطيط القوى العاملة ، ودعم تنمية وتطوير مهارات الموظفين ، والتعلم والتطوير ، وإدارة الأداء ، وتطوير القيادة ، وإدارة الوظائف والتعاقب على الوظائف ، والتعويضات والمزايا والثقافة.

حصلت "إتش سي إل" على هذه الجائزة المرموقة في فندق هيلتون في لندن ، في 31 يناير 2019 من معهد كبار أرباب العمل. بحسب ديفيد بلينك ، الرئيس التنفيذي لمعهد كبار أرباب العمل: "نعتقد أن المؤسسات المعتمدة لعام 2019 تُظهر ظروفًا استثنائية للموظفين وتشجع على تطوير هذه الممارسات من خلال إيلاء الأولوية للأفراد في المقام الأول. وتساعد هذه الشركات في إثراء عالم العمل من خلال إلتزامها بالتميّز في مجال الموارد البشرية ، وعليه ، يتم الاعتراف بها كصاحب عمل من الطراز الأول ".

"إنه شهادة على الثقافة الأولى لموظفي "إتش سي إل" التي تم الاعتراف بها كأفضل صاحب عمل في المملكة المتحدة للسنة الثالثة عشرة على التوالي. في "إتش سي إل"، نمتلك ثقافة قوية من الثقة والشفافية ، والتي تمكّننا من تسهيل النمو والتعلّم والتميّز. وبحسب "أباراو في في" ، رئيس قسم الموارد البشرية بشركة إتش سي إل تكنولوجيز: "يندرج تمكين الموظفين ومشاركتهم في صلب نجاحنا ونمو أعمالنا المستمر ، وهذا يعني أننا ندرك أهمية الاستمرار في الاستثمار في موظفينا".

منذ عام 2007 ، تم الاعتراف بـ "إتش سي إل" باستمرار في عداد أفضل أصحاب العمل في المملكة المتحدة. وتعزّز ثقافة ريادة الأفكارIdeapreneurshipTM الفريدة من نوعها في "إتش سي إل" الابتكار على المستوى الشعبي ، مما يتيح الفرصة أمام 1,32,328 من رواد الأفكار للإبتكار والتعاون وإستنباط أفكار إبداعية يومية لحل مشكلات أعمال العميل. وتقوم هذه الثقافة على أساس الاعتقاد الأساسي بعكس الهرم التنظيمي وإشراك وتمكين وتحفيز موظفي الخط الأمامي الذين هم الأقدر على تقدير و فهم عمل العملاء وتشكيل خريطة الطريق لتعزيز "منطقة القيمة" التي يتم إنشاؤها في كل تفاعل يجرونه.

لمحة عن "إتش سي إل تكنولوجيز"

إتش سي إل تكنولوجيز" هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تساعد الشركات العالمية على إعادة ابتكار وتحقيق نقلة نوعية في أعمالها من خلال التحوّل التكنولوجي الرقمي. تعمل "إتش سي إل" في 44 دولة، وقد حققت عائدات موحدة بقيمة 8.2 مليار دولار أمريكي، للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2018. وتركّز "إتش سي إل" على توفير حافظة متكاملة من الخدمات القائمة على إستراتيجية النمو وفقاً لنموذج المراحل الثلاث. ويشمل نموذج المرحلة الأولى الخدمات الأساسية في مجالات التطبيقات، والبنية التحتية، وخدمات تعهيد أساليب العمل، والهندسة والبحث والتطوير، مستفيداً من منصة "دراي آيس أوتونوميكس" لتحويل المشهد الخاص بأعمال العملاء وتكنولوجيا المعلومات، ما يساهم بجعل هذه الخدمات "مرنة" و"رشيقة". ويركّز نموذج المرحلة الثانية على العروض المتكاملة المرتكزة على الخبرة والموجهة نحو تحقيق النتائج المتكاملة، الخاصة بخدمات منصة "ديجيتال آند أناليتيكس" و"آي أو تي ووركس" و"كلاود نايتيف سيرفيسز" و"سايبر سيكيوريتي آند جي آر سي"، بهدف تحفيز نتائج الأعمال وتمكين رقمنة الشركات. أما إلاستراتيجية القائمة على نموذج المرحلة الثالثة، فهي مدعومة من منظومة الاتصالات، وتخلق شراكات مبتكرة في مجال بروتوكول الإنترنت، من أجل إنشاء المنتجات وأعمال المنصات. وتستفيد "إتش سي إل" من شبكتها العالمية التي تضم مختبرات الإبتكار المشترك المتكاملة وقدرات عالمية في خدمات التسليم، لتوصيل شامل متعدد الخدمات في القطاعات الصناعية الرئيسية بما فيها الخدمات المالية، والتصنيع، والاتصالات، والإعلام، والنشر، والترفيه، والتجزئة، وصناعة السلع الاستهلاكية المعبأة، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والنفط، والغاز، والطاقة، والمرافق، والسفر والنقل، والخدمات اللوجستية والحكومة. وتركّز "إتش سي إل"، التي يعمل لديها 127,875 متخصص من مختلف الجنسيات، على خلق قيمة فعلية للعملاء من خلال اتخاذ "العلاقات القائمة إلى آفاق أبعد من العقد". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.hcltech.com

بيانات إستشرافية

تتسم بعض البيانات الواردة في هذا البيان الإخباري بالإستشراف ، والتي تنطوي على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات وغيرها من العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية من الناحية المادية عن تلك الموجودة في مثل هذه البيانات الإستشرافية. جميع البيانات ، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية ، هي بيانات يمكن اعتبارها بيانات إستشرافية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات التي تحتوي على الكلمات "المخطط" ، "المتوقع" ، "يعتقد" ، "الإستراتيجية" ، "الفرصة" ، "يتوقع" أو "يأمل" أو كلمات أخرى مماثلة.

وتشمل المخاطر والشكوك المتعلقة بهذه البيانات ، على سبيل المثال لا الحصر ، المخاطر والشكوك المتعلقة بتأثير الإجراءات التنظيمية المعلقة ، والتقلبات في الأرباح ، وقدرتنا على إدارة النمو ، والمنافسة الشديدة في خدمات تكنولوجيا المعلومات ، وتعهيد الأساليب التجارية ، والخدمات الاستشارية بما في ذلك تلك العوامل التي قد تؤثر على ميزة التكلفة لدينا ، وزيادة الأجور في الهند ، وقبول العملاء لخدماتنا ومنتجاتنا ، وهياكل الرسوم ، وقدرتنا على جذب أهل الإختصاص ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم ، وقدرتنا على دمج الأصول المكتسبة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب ، والتجاوزات في التكاليف على العقود الثابتة، وعقود الإطار الزمني المحدد ، وتركيز العملاء ، والقيود المفروضة على الهجرة ، وقدرتنا على إدارة عملياتنا الدولية ، وخفض الطلب على التكنولوجيا في مجالات التركيز الرئيسية لدينا ، والاضطرابات في شبكات الاتصالات ، وقدرتنا على النجاح في إنجاز وإدماج عمليات الحيازة المحتملة ، ونجاح جهود تطوير العلامة التجارية لدينا ، والمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بعقود الخدمة التي نقدمها ، ونجاح الشركات / الكيانات التي قمنا فيها باستثمارات إستراتيجية ، وسحب الحوافز الضريبية الحكومية ، وعدم الاستقرار السياسي ، والقيود القانونية على زيادة رأس المال أو الاستحواذ على الشركات خارج الهند ، والاستخدام غير المصرح به لملكيتنا الفكرية، والمخاطر الأخرى، والشكوك والظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على صناعتنا. لا يمكن التأكيد بأن البيانات الإستشرافية الواردة في هذه الوثيقة سوف تكون دقيقة ، ولا ينبغي اعتبار إصدار هذه البيانات الإستشرافية بمثابة تأكيد من جانب الشركة أو أي شخص آخر ، بأن هدف وخطط الشركة سوف تتحقق. تستند جميع البيانات الإستشرافية الواردة هنا إلى المعلومات المتوفرة حاليًا لدى إدارة الشركة. ولا تتعهد الشركة بتحديث أي بيانات إستشرافية قد يتم إصدارها من وقت لآخر من قبل الشركة أو بالأصالة عنها.

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