فايف كولورز تكنولوجيز، شركة رائدة في قطاع برمجيات الألعاب عبر...

طوكيو -الاثنين 4 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت شركة "فايف كولورز تكنولوجيز" المحدودة (مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، ورئيسها التنفيذي: يوجين كي.) أن عملة "فايف كولورز" الإفتراضية ("إف سي سي") وهي عملة مشفرة جديدة من المقرر أن تصبح عملة الرياضات الإلكترونية، ستدرج على منصة "كوين بيني" وأنها ستعقد يوم الخميس الواقع فيه 31 يناير إصدار التبادل الأولي الخاص بهذه العملة.

وفي فصل الربيع المقبل، ستنظم دورة ألعاب على مستوى العالم برمته تكافئ الفائزين بجوائز مالية.

بدأت مجموعة "فايف كولورز"(https://casual-esports.net/) بتطوير ألعاب متصلة بالإنترنت في العام 2012 وستقوم بتطوير منصة رياضات إلكترونية للألعاب العاديّة تتيح لكل مستخدمي الهواتف الذكية المشاركة فيها بسهولة. وتعدّ الألعاب التي تم تطويرها ألعاب المهارات الأولى من نوعها في العالم للهواتف الذكية التي حازت على مصادقة مختبرات الألعاب الدولية ("جي إل آي")، وهي هيئة المصادقة على البرمجيات الخاصة بالألعاب عبر الإنترنت؛ وبالتالي، فإن الألعاب عادلة وآمنة للمستخدمين.

وتتمثل الميزة الكبرى في برمجيتنا بكوننا حائزين على المصادقة الرسمية للألعاب عبر الإنترنت، إذ تخضع لاختبار صارم من قبل الوكالة الحكومية. فلو كانت الألعاب تفتقر لهذه المصادقة، لكنّا واجهنا مشكلة ألا وهي أننا لا نستطيع أن نرصد حتى إذا ما حصل غش وإلى ما هنالك في البرنامج. ولكن الألعاب التي نطورها تتسم بدرجة عالية من الأمان والإنصاف ما جعلها تنجح في اختبار هيئة المصادقة الدولية.

باتت العملة المشفرة الجديدة، عملة "فايف كولورز" الإفتراضية ("إف سي سي")، هي عملة الرياضات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في منصة الرياضات الإلكترونية غير الرسمية. فهي تشكل عملة رمزية لخدمات محددة، يسهل فهمها وتخولك المشاركة في ألعاب باستخدام عملة "إف سي سي"، وربح جوائز بعملة "إف سي سي " ومبادلة هذه العملة بعملات مشفرة أخرى في نقاط التبديل.

إلى ذلك، وبما أن عملة "إف سي سي " تصدر امتداداً للتعاملات القائمة، وقد أدرجت على قوائم العملات من دون إصدار تبادل أولي، ما من مستثمر يبيع بالتزامن مع المبيعات، بالتالي يمكن توقع أن يشهد الطلب إرتفاعاً مبهراً حتى في فترة الترويج ذاتها.

اليوم (الخميس) الموافق فيه 31 يناير، سيتم إدراج عملة "إف سي سي" الافتراضية وسيتم إصدار تبادلها الأولي على منصة "كوين بيني" التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث حجم التعاملات التجارية العالمية. ويعزى السبب من التمكن من إجراء إصدار التبادل الأولي على منصة "كوين بيني" الرائدة عالمياً إلى الاستشراف المسبق لمحتويات الأعمال التجارية، والإنجازات وآفاق السوق الخاصة بمجموعة "فايف كولورز" وكونها حازت على الثقة في المبادلات. في إصدار التبادل الأولي، يصعب خداع المستثمرين بالاحتيال، ويتم إيلاء العناية الواجبة بحسب الأصول، لذا يمكنك استخدامها بثقة تامة.

وهذه المرة، إذ ذاع صيت الرياضات الإلكترونية في أرجاء العالم كله، وبهدف نشر فرصة المشاركة في دورة الألعاب على نطاق واسع، ليس بين اللاعبين المحترفين فحسب، وإنما أيضاً في صفوف عامة الناس، أطلقت مجموعة "فايف كولورز" لعبة غير رسمية ذات منصة للرياضات الإلكترونية (نسخة تجريبية)، تقدم فيها الجوائز لمستخدمي الهواتف الذكية في العالم أجمع، بتاريخ 30 يناير في مؤتمر تقنيّة "بلوك تشين" في اليابان ونظمت لعبة قدمت فيها جوائز مالية.

هذا وقمنا بتوزيع جائزة العملات الافتراضية على المرتبة الاولى بقيمة 100,000 ين، والمرتبة الثانية بقيمة 500,000 ين، والمرتبة الثالثة بقيمة 300,000 ين (بعد تحويلها بمعدل الصرف المحدد على منصة "كوين بيني" 200 ين) للفائزين الأوائل بالجوائز.

وسوف تنظم الألعاب المقرونة بجوائز مالية بصورة غير منتظمة في المستقبل. فإذا ملأتم استمارة التسجيل (https://casual-esports.net/auth/reg/regist.do) الآن، يمكنكم ان تشغلوا النسخة التجريبية من اللعبة وأن تستخدموا 500 نقطة لعب مجاناً.

نحن نخطط للإطلاق الرسمي في فصل الربيع المقبل، كما نعمل على دورة ألعاب أوسع نطاقاً توزع فيها جوائز مالية للعالم كله. تابعونا لمزيد من المعلومات.

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