انفجار هائل يدوي وسط العاصمة الصومالية

قال شاهد من إن دوي انفجار هائل سمع في وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الإثنين. ويمكن رؤية سحب دخان تتصاعد من موقع الانفجار. ولم يتضح بعد سبب الانفجار.

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