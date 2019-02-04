الرئيس العراقي: القوات الأميركية مهمتها مكافحة الإرهاب وموجودة بموجب اتفاق مشترك

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن القوات الأميركية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين وبمهمة محددة هي مكافحة الإرهاب.

وقال برهم صالح إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب إذناً من العراق لتقوم القوات الأميركية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران".

جاء ذلك في رد صالح خلال منتدى في بغداد على سؤال عن تصريحات ترامب لمحطة (سي.بي.إس) حيث قال إنه سيطلب من القوات الأميركية في العراق "مراقبة" إيران.

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