سابقة في تاريخ لبنان: باسيل يُلزِم وزراء بالتوقيع على استقالاتهم

استبق رئيس التيّار الوطني الحر الوزير جبران باسيل انطلاقة الحكومة برفع شعار محاسبة الوزراء الذين اختارهم والضغط عليهم. إلا أنّ هذه المحاسبة لم تقتصر على ما قاله في مؤتمره الصحافي بل تُرجِمَت بخطوة تشكّل سابقة في تاريخ الأحزاب اللبنانيّة.

فقد علم موقع mtv أنّ باسيل طلب من الوزراء الجدد، الذين سمّاهم من حصّة رئيس الجمهوريّة و"التيّار"، باستثناء الملتزمين بأحزابٍ وكتلٍ أخرى، أن يوقّعوا على كتاب استقالتهم الذي يستطيع أن يستخدمه متى أراد وتعيين وزيرٍ بديل.

وقد رضخ جميع الوزراء لهذا الطلب ووقّعوا كتب استقالاتهم. واللافت هنا أن يُلزم الوزراء الذين اختيروا من حصّة الرئيس ميشال عون بقرار باسيل، ويوقّعون على استقالاتهم.