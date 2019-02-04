عبر وزير الاعلام جمال الجراح عن استيائه لما آلت اليه الامور في التشكيلة الحكومية واسناده حقيبة الاعلام. وكان الجراح تبلغ من مكتب الرئيس المكلف قبل ليلة من اعلان التشكيلة بأن حقيبة الداخلية ستؤول اليه، ولكن وقبل ساعة من الاعلان وفيما كان الوزير في مناسبة اجتماعية في البقاع تبلغ ان الداخلية سُحبت منه، الامر الذي دفعه الى التعبير عن استيائه. المصدر: ليبانون ديبايت

كانت هذه تفاصيل خبر الجراح مستاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.