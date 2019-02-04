آخر تحديث: منذ 10 من الدقائق الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 1 قيّم هذا المقال/الخبر: 0 :شارك المقال / الخبر على صدر عن دائرة التوجيه في (الانقاذ الاسلامية اللبنانية) بيان بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الموافق الرابع من شباط جاء فيه: في اليوم العالمي للسرطان نرفع الصرخة بوجه الحكومة والوزارات المختصة وندعوهم للعمل السريع و توعية الجميع خاصة الشباب والطلبة لوجوب تجنب التدخين والنارجيله للوقاية من السرطان الزاحف، وادخال تلك التوعية مادة اساسيه في مناهج التعليم وفرض العقاب على المدخنين وتشديده وحل ادارة التبغ والتنباك وتحويل ممتلكاتهم واموالهم الى وزارة الصحة وتشجيع المزارعين زراعة النباتات الطبية المفيدة.

من الواجب تظافر جهود الدول والمؤسسات الفاعلة في المجتمعات وبخاصة وزارات الصحة والاعلام والداخلية والتربية والمؤسسات ذات الصلة بهدف القضاء على ظاهرة السرطان، و التي من شانها ان يحقق تخفيضا ملموسا في تطور هذا المرض القاتل، لكن من المؤسف لا تعاون وبالتالي ينتشر هذا المرض الخطير بسرعة ملحوظة عند المجتمع كله ،ان من اهم اسباب السرطان التدخين والنارجيله وان خمسة ملايين من البشر مصابون بالسرطان يموتون سنويا بسبب التدخين، وهذا ما يدعو الى التشدد في التوعية العامة بأضرار التدخين والسرطان المميت وتعاون الوزارات المشار اليها .

ومن المؤسف ان يكون بلد كالبنان أقر منع التدخين بقانون و يؤكد على التوعية ونشر مخاطر السرطان ثم بشحطة قلم من وزير الداخلية الاسبق يتم تجميد فعلي لهذا القانون ويوضع على الرفوف ليأكله الغبار بينما ينتشر السرطان في صفوف المواطنين مما يتسبب بكوارث تزيد بلاء البلاد بلاء قاتلا ومميتا. مكتب الاعلام :شارك المقال / الخبر على

كانت هذه تفاصيل خبر " الانقاذ " بمناسبة اليوم العالمي للسرطان: تفعيل قانون منع التدخين للحد من انتشار السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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