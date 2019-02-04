حدث في مثل هذا اليوم February 4, 2019

أحداث سياسية وعامة 1783 - زلزال في كالابريا في إيطاليا يؤدي إلى مقتل 50000 شخص. 1789 - انتخاب جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. 1792 - إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة لدورة ثانية. 1899 - بداية الحرب الفليبينية الأمريكية. 1936 - إنتاج أول عنصر مشع بطريقة صناعية الراديوم. 1941 - القوات البريطانية تستولي على مدينة ماووس الليبية في إطار معارك الحرب العالمية الثانية. 1999 - انتخاب الجنرال هوغو تشافيز رئيسًا لفنزويلا. 2003 - جمهورية يوغوسلافيا الإتحادية تغير اسمها رسميًا إلى جمهورية صربيا والجبل الأسود وتتخذ دستورًا جديدًا. 2004 - اطلاق موقع شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك. 2014 - استقالة بيل غيتس من منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة مايكروسوفت. 2018 - تتويج المنتخب المغربي ببطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018 للمرة الأولى في تاريخه. مواليد 1881 - هارولد ديكسون، سياسي ومؤرخ بريطاني عاش بالكويت. 1887 - سلامة موسى، أديب وكاتب مصري. 1917 - عبد الرحمن بدوي، فيلسوف مصري. 1925 - سعد الدين وهبة، مؤلف مصري. 1928 - جمال حمدان، عالم جغرافيا مصري. 1935 - طالب الفراتي، ممثل عراقي. 1936 - محمود أبو زيد، ممثل مصري. 1939 - علاء الديب، كاتب وروائي مصري. 1943 - شويكار خليفة، كاتبة مصرية. 1948 - رام بان ياداف، رئيس النيبال. 1951 - داريوش إقبالي، مغني إيراني. 1955 - سمر محمد، ممثلة عراقية. 1960 - عماد عبد الحليم، ملحن ومغني مصري. 1971 - رشا البلوشي، ممثلة ومذيعة عُمانية. 1977 - زينة، ممثلة مصرية.حامد زيد، شاعر كويتي. وفيات 211 - الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس، الإمبراطور الروماني الحادى والعشرون. 1348 - الذهبي، أحد كبار المؤرخين المسلمين. 1774 - شارل ماري دو لا كوندامين جغرافي ورياضي من فرنسا. 1894 - آدولف ساكس، مصمم آلات موسيقية بلجيكي. 1928 - هندريك أنتون لورنتس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902. 1947 - حسين الطباطبائي القمي، فقيه إيراني. 1990 - مجدي وهبة، ممثل مصري. 1995 - عبد الله الحاتم، أديب كويتي. 2003 - بن يوسف بن خدة، سياسي جزائري. 2016 - راغب مُصطفى غلُّوش، شيخ مُقرئ مصري.

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