كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف حول الموقف الأوروبي من فنزويلا: محاولة لفرض لغة الانذار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 4 فبراير، إن أوروبا تفرض صيغتها على مبادرة "مجموعة الاتصال"، مشددا على أن الأكثر فعالية هو إشراك جميع الأطراف في التسوية الفنزويلية.
وأكد لافروف على استعداد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجراء محادثات مع المعارضة، مشيرا إلى رفض زعيمها خوان غوايدو لهذه الخطوة بدعم مباشر من الولايات المتحدة وأوروبا.
وأعرب عن دعم روسيا لمبادرة أوروغواي والمكسيك لعقد مؤتمر في مونتيفيديو، يوم 7 شباط/فبراير، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية في فنزويلا.
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