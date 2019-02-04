كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم في وسط العاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز انفجار ضخم وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بعدما قتل مسلحون رئيس عمليات شركة "موانئ بي آند أو" المملوكة لحكومة دبي في منطقة بنط في الصومال. وقد اعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

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