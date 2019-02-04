كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم مسلح على قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هاجم رجل مسلح قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة فيسبادن في ولاية هيسن الألمانية، وأطلق النار عدة مرات.
وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الرجل أطلق النار عدة مرات ببندقية "بوب جن"، وتمكنت الشرطة من القبض عليه.
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تم احتجاز المشتبه به في شاحنة صغيرة، وتم إرسال مروحية وعدة سيارات شرطة؛ تم احتجاز الرجل وشريكه في وقت لاحق.
بحسب ما ورد، اعتُقل المشتبه به بعد أن ردت الشرطة على الحادث. وتستضيف القاعدة الأمريكية في مدينة فيسبادن نحو 3 الآف جندي أمريكي ونحو 12 ألف فرد إضافي.
وتستضيف المدينة الألمانية قاعدة USG Wiesbaden Army، وهي واحدة من 50 قاعدة أمريكية تقريبًا في ألمانيا. ويتمركز نحو 15000 فرد في القاعدة. ونحو 3الآف منهم من القوات العسكرية.
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