كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 قتلى حصيلة الإعصار بكوبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الصحة العامة في كوبا خوسيه إنخيل ميراندا أن حصيلة ضحايا الإعصار العنيف الذي ضرب العاصمة الكوبية هافانا، قد بلغت 6 قتلى فضلا عن المصابين.
وقال انخيل ميراندا لوسائل الإعلام: "بكل حزن، توفي شخصان كانا ضمن 13 جريحا في حالة خطرة"، وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 4 قتلى.
وفي 27 يناير الماضي، اجتاح إعصار عنيف تشكل في خليج المكسيك وصنف من الدرجة الرابعة، غربي كوبا برياح عاتية بلغت سرعتها 100 كم في الساعة.
وكان الإعصار الأقوى من نوعه الذي يضرب كوبا في 80 عاما، حسب خبراء في هيئة الأرصاد الجوية.
وشق الإعصار طريقه لمسافة 11.5 كيلومتر عبر هافانا لمدة 16 دقيقة واتسع محيطه ليصل إلى كيلومتر في بعض مراحل اجتياحه.
وتناثر الحطام في شوارع الأحياء الأكثر تضررا في هافانا، ولاسيما في شرق ووسط العاصمة، كما اقتلعت الريح الأشجار وأعمدة الكهرباء، وانقطعت مياه الشرب عن بعض المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 قتلى حصيلة الإعصار بكوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.