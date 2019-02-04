كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزة: حماس تمنع الجهاد من استهداف جيب إسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر خاصة لصحيفة "الحدث" الفلسطينية، أمس الأحد، إن حركة حماس، منعت قبل أيام عناصر من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من استهداف جيب عسكري إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن خلافاً نشب بين الطرفين، بعد أن تذرع عناصر الضبط الميداني بأن هذا الاستهداف لا يأتي في إطار غرفة العمليات المشتركة.

وقبل أسبوع تقريباً، وزعت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تعميماً على مقاتليها، طالبتهم فيه بضرورة الاستعداد لمواجهة متوقعة، محذرة مستوطني مستوطنات غزة من البقاء في منازلهم.

ولم يستبعد مصدر قيادي في حركة حماس الحادثة، حسب الصحيفة، مشدداً على أن الحركة مستعدة للمواجهة مع الاحتلال لكنها لا تسعى للمبادرة بها.

ويُذكر أن تقارير صحافية أكدت أمس الأحد، موافقة حماس على التهدئة مع إسرائيل، حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة في تل أبيب، المقررة في أبريل المقبل.