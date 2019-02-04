كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء اسكتلندا: بريطانيا "غير مستعدة" لبريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت صحيفة "تايمز" اليوم الإثنين، أن رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن، ستعلن أن بريطانيا غيرمستعدة بعد للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال شهرين.
وأوضحت الصحيفة أنها ستستغل كلمة ستلقيها في جامعة جورجتاون بواشنطن اليوم الإثنين، للدعوة مجدداً لاستفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وستشير إلى أن الوضع أثبت أن مصالح اسكتلندا لم تخدم بشكل صحيح بالبقاء في المملكة المتحدة.
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