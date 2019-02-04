كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يهاجمون حافلة تقل إيرانيين شمال بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائم مقام قضاء بلد، المهندس عامر عبدالهادي، أن هجوماً مسلحاً استهدف حافلة تقل زوارا إيرانيين في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وأكد في تصريح للعربية.نت في وقت متأخر مساء الأحد أن حافلة عراقية تنقل زواراً إيرانيين (8 زوار بالإضافة إلى سائق الحافلة) كانت متوجهة إلى أحد المراقد الدينية في غرب القضاء، تعرضت لإطلاق نار كثيف من أحد البساتين الواقعة على جانب الطريق، مما أدى إلى إصابة الجميع بجروح متفاوتة، ثلاثة منهم حالتهم خطرة جدا .

وأضاف القائم مقام أنه تم تطويق مكان الحادث وانتشار القوات الأمنية، كما تم نقل المصابين إلى مستشفى بلد للعلاج، وعند وصولهم أشار الأطباء إلى نقل الثلاثة على وجه السرعة إلى العاصمة #بغداد لكون جروحهم بليغة وحالتهم خطرة جداً.

إلى ذلك، كشف أنه قبل يومين فقط تعرضت نقطة أمنية تابعة للحشد العشائري إلى هجوم مسلح في نفس المنطقة، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري وجرح ثلاثة آخرين .