كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس العراق: ترامب لم يطالبنا بتواجد عسكري لمراقبة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لم يطلب موافقة بغداد لإبقاء قوات بلاده في العراق لـ"مراقبة إيران".
وأوضح الرئيس العراقي، أن "القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين، ومهمتها مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الحكومة طلبت إيضاحات بشأن أعداد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق ومهمتها".
تصريحات صالح تأتي ردا على إعلان ترامب أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".
وكان ترامب قد قال لقناة أمريكية: "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة.. لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".
وأكد ترامب أن بعض العسكريين الأمريكيين الذين سيتم سحبهم من سوريا، سينضمون إلى القوات الأمريكية الموجودة في العراق.
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