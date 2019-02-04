كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان" يسلط الضوء على اتصالات أنقرة بحكومة "الأسد" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن أنقرة تحافظ على علاقاتها مع سوريا من خلال وكالات المخابرات في البلدين، قائلًا: "إنها يمكن أن تحافظ على الروابط حتى لو لم يفعل زعماءها".

وقال "أردوغان" لتلفزيون "تي.آر.تي" التركي: "تجري سياسة خارجية مع سوريا على مستوى منخفض. حتى لو كانت عدوك، فإنك لن تقطع العلاقات بالكامل في حال احتجت إليها".

واستبعد الرئيس التركي مرارًا أي محادثات مباشرة مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود جايوش أوغلو، في ديسمبر، إن أنقرة على اتصال فقط بدمشق من خلال أطراف ثالثة، بما في ذلك روسيا وإيران.

وكانت قد قطعت أنقرة ودمشق العلاقات الدبلوماسية في عام 2012 بعد اندلاع النزاع المسلح في سوريا.